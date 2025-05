In einer Wohnung in Sonneberg wird eine schreckliche Entdeckung gemacht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Ein Mann ist in Sonneberg getötet worden. Die Leiche sei in einer Wohnung gefunden worden, so die Polizei. (Symbolbild)

Sonneberg - Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Sonneberg ermittelt die Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamts. Der tote Körper des Mannes sei am Nachmittag in einer Privatwohnung in der Coburger Allee entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft Meiningen begleite die Ermittlungen. Genauere Angaben und Details zu der Tat nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht.

Die Kreisstadt Sonneberg liegt an der Grenze zu Bayern und zählt laut städtischer Website etwa 23.500 Einwohner.