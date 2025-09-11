Ein Spaziergänger findet einen Toten am Silbersee bei Hannover. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus - und hoffen auf Hinweise. Sie konzentrieren sich auf mehrere Männer mit Motorrollern.

Langenhagen - Knapp drei Wochen nach dem Fund eines Toten am Silbersee in Langenhagen bei Hannover sucht die Polizei nach mehreren Männern. Diese seien auf zwei Motorrollern in der Nähe des Tatorts gesehen worden und könnten wichtige Zeugen sein, teilte die Behörde mit. Zuvor suchte die Polizei mit Plakaten am See und in den umliegenden Geschäften nach Zeugen. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der tot entdeckte 67-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am frühen Sonntagmorgen (24. August) auf einem Feldweg in der Nähe des Sees gefunden und den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Später bestätigte sich der Verdacht auf ein Tötungsdelikt.

Das Opfer aus Langenhagen habe sich die tödlichen Stichverletzungen nicht selbst beibringen können, sagte ein Polizeisprecher. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben. Die Hintergründe des Falles sind weiter völlig unklar. In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden, das dem Opfer gehörte.

Die Polizei rief alle, die die Männer auf den Motorrollern kennen - und die Männer selbst - dazu auf, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.