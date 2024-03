Werben - Mehrere Tage nach dem Brand eines Hauses in der denkmalgeschützten Altstadt von Werben wurde die Leiche einer Frau in der Brandruine gefunden. Wie die Polizeiinspektion Stendal am Montag mitteilte, handelte es sich dabei um die 58 Jahre alte Hauseigentümerin, die zunächst als vermisst galt. Die genaue Todesursache und die Brandursache sind noch unklar.

In der Nacht zu Freitag war in dem Fachwerkhaus in der Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Etwa 90 Feuerwehrleute waren vor Ort und versuchten, ein Übergreifen des Brandes auf andere Häuser in der eng bebauten Altstadt zu verhindern.