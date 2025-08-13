Von einer Obduktion erhofft sich die Polizei Hinweise zu den Umständen und Hintergründen des Tods des Jungen, der von einem Campingplatz in der Oberlausitz verschwunden war.

Lohsa - Nach dem Fund der Leiche eines in der Oberlausitz verschwundenen 13-Jährigen soll diese zeitnah untersucht werden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Ermittlungen liefen weiterhin in alle Richtungen.

Nach dem Jungen aus Tschechien war mit einem Großaufgebot gesucht worden. Er machte zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Sonntagabend mit seiner Familie Urlaub auf einem Campingplatz am Silbersee bei Lohsa. Die Leiche wurde laut Polizeiangaben nach einem Zeugenhinweis am Dienstag an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Lohsa entdeckt. Das sind weniger als zehn Kilometer vom Campingplatz entfernt, von wo der Junge verschwunden war.