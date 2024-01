Bad Frankenhausen - Nach dem Brand eines Gebäudes in Bad Frankenhausen ist eine Leiche entdeckt worden. Die Ermittlungen zur Identität und zur Klärung der Brandursache dauern an, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war am Donnerstag in einem Gebäude ausgebrochen, das früher als Werkstatt genutzt worden war. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Räumlichkeiten konnten erst am Freitag betreten werden.