In Halle wird in der Nähe des Stadions ein Toter gefunden. Es handelt sich um einen 63-Jährigen. Die Hintergründe sind unklar.

Leiche in Park bei Fußballstadion in Halle gefunden

Am Leuna-Chemie-Stadion

Im Park am Leuna-Chemie-Stadion ist eine Leiche gefunden worden. (Symbolbild)

Halle - Im Park am Leuna-Chemie-Stadion in Halle ist ein 63-Jähriger tot aufgefunden worden. Die Polizei sei gegen 10.00 Uhr über den Fund einer leblosen Person im Bereich der Max-Lademann-Straße informiert worden, hieß es. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Ersten Erkenntnissen zufolge liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Am Fundort wurden laut Polizei Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet.