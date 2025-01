Rosdorf - Nach dem Fund einer Leiche in einem Haus in Rosdorf im Landkreis Göttingen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Bekannte des Mannes hatten den 81-Jährigen in seinem Haus entdeckt und den Notruf gewählt, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag sagte. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar und vom Täter fehlte jede Spur.

Das Haus wurde laut Polizei noch in der Nacht auf den Samstag von der Spurensicherung untersucht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Tote noch am Tatort von Rechtsmedizinern untersucht.