Jessen - Am Elbufer in der Nähe von Jessen (Elster) (Landkreis Wittenberg) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein Todesermittlungsverfahren zur Feststellung der Todesursache und Klärung der Identität wurde eingeleitet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach liefen die Ermittlungen in alle Richtungen. Der Körper war am Montagabend nach dem Hinweis eines Zeugen gefunden und auf einer Wiese in Ufernähe in einem Überschwemmungsgebiet geborgen worden. Die Identität des Toten war zunächst unklar, wie es hieß.