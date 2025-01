Osnabrück - Bei einer Treibjagd im Landkreis Osnabrück ist die Leiche eines Unbekannten entdeckt worden. Weil sich am Fundort keine Hinweise auf die Identität des Mannes fanden, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach muss der Tote mehrere Monate am Fundort in einem Waldstück am Werscher Berg in Bissendorf gelegen haben.

Die Rechtsmediziner fanden keine Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod. Die Polizei Melle versucht nun weiterhin, die Identität des Toten zu klären, der bereits am Samstagnachmittag von den Jägern gefunden wurde. Dazu gehöre auch der Abgleich mit aktuellen Vermisstenfällen, hieß es.