Skelettierte Leiche an Gipfel im Kleinwalsertal gefunden - ist es ein vermisster Deutscher?

Nach dem Fund einer skelettierten Leiche auf einem Berg in Österreich, müssen Ermittler nun die Identität des Toten und einen möglichen Unfallhergang klären.

Blick auf das beeindruckende frühsommerliche Bergpanorama der Alpen um das Kleinwalsertal in Österreich: Wahrschenlich wurde hier die Leiche eines vermissten Wanderers gefunden.

Hirschegg/dpa - Eine skelettierte Leiche ist auf einem Berg im österreichischen Kleinwalsertal gefunden worden. Es handle sich mit größter Wahrscheinlichkeit um einen Mann aus Baden-Württemberg, der seit dem vergangenen Herbst in diesem Gebiet vermisst wurde, gab die österreichische Polizei am Dienstag in Hirschegg bekannt. Ermittler klären nun die Identität und den Unfallhergang ab.

Der 67 Jahre alte Mann aus Heidenheim war Ende Oktober als vermisst gemeldet worden, wie die Deutsche Presse-Agentur von der österreichischen Polizei erfuhr. Er war auf einer anspruchsvollen Klettertour unterwegs, die entlang der Grenze zwischen Bayern und dem österreichischen Bundesland Vorarlberg verläuft. Am Samstag wurde die Leiche unterhalb der Hochgehrenspitze gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann abgestürzt ist.