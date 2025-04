Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Reinickendorf vermutlich in der Öffentlichkeit getötet worden. Am Morgen gegen 8.00 Uhr sei in der Walliser Straße auf dem Gehweg ein toter Mann gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Umstände deuteten nach ersten Erkenntnissen auf eine Gewalttat hin. Die Polizei habe mehrere Männer, die in der Nähe des Toten standen, vorläufig festgenommen. Eine Mordkommission übernimmt die Ermittlungen.

Sanitäter hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben, sagte der Sprecher. Der Fundort sei weiträumig abgesperrt worden. Experten der Kriminaltechnik untersuchten die Umgebung und sicherten Spuren und andere mögliche Beweise. Auch würden Zeugen befragt. Die Identität des Toten und die Hintergründe der Tat waren zunächst noch nicht bekannt.