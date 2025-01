In Höhe des Güterbahnhofs in Hameln wurde eine Leiche entdeckt. (Symbolbild)

Hameln - Bei nächtlichen Arbeiten am Gleisbett ist in Hameln die Leiche eines 63-jährigen Mannes entdeckt worden. Man gehe derzeit am ehesten von einem Unfall aus, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere regionale Medien über den Fund in der Nacht berichtet.

Der Leichnam wies nach Angaben der Sprecherin erhebliche Verletzungen auf. Ermittlungen zur Todesursache seien eingeleitet worden. Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass der Mann erst seit wenigen Stunden am Fundort lag. Es gebe die Vermutung, dass er über die Gleise eine Abkürzung habe nehmen wollen.