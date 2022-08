Biologie-Lehrerin fordert Schüler dazu auf, Sperma mit zum Unterricht zu bringen

Sexualkunde als Praxisunterricht: Dies wollte eine bolivianische Lehrerin in die Tat umsetzen und forderte ihre männlichen Schüler dazu auf, eigene Spermaproben als Lehrmaterial mitzubringen. Der Frau brachte dies mächtig viel Ärger ein.

Santa Cruz de la Sierra/DUR/awe - María Inés Peredowird unterrichtet Biologie an einer Schule im bolivianischen Santa Cruz de la Sierra. Um den Unterricht authentisch zu gestalten, bat die Frau ihre männlichen Schüler darum, eigene Spermaproben mitzubringen.

Sexualkunde in der Praxis - Schüler sollen Spermaproben mit in den Unterricht bringen

Sie legte den Jugendlichen nahe, "sexuell aktiv" zu sein. Die Produkte des Sexualprozesses sollten dann im Unterricht untersucht werden. Die Kondome, in denen das Sperma der Schüler enthalten war, sollten den Schülerinnen Peredowirds zudem als Anschauungsbeispiel zur Schwangerschaftsverhütung dienen.

María Inés Peredo, profesora de Mineros, vuelve a pedir disculpas por haber solicitado una muestra de semen a sus estudiantes y aclara que solo quería hacer un trabajo de verificación de la estructura del espermatozoide. Video: R. Flores #ElDeber pic.twitter.com/PdBUFOZyrI — EL DEBER (@grupoeldeber) August 23, 2022

Schüler sollen Sperma mit in die Schule bringen: Vater verklagt Lehrerin

Einem Vater der Schüler gefiel diese doch sehr praktische Art des Biologieunterrichts überhaupt nicht, weswegen er die Lehrerin anzeigte, berichtet die Zeitung El Deber. Peredowird entschuldigte sich bei Schülern und Eltern und rechtfertigte sich damit, dass die "Hausaufgabe" lediglich freiwillig war und zur Aufklärung dienen sollte.

El texto que utiliza la maestra de Minero “no es del Ministerio de Educación”, dice Pary y pide al abogado que se retracte públicamente.



Lea la nota >> https://t.co/5UCT0FvEdc#Maestra #Minero #ElDeber #SantaCruz pic.twitter.com/EKaKUirZUb — EL DEBER (@grupoeldeber) August 27, 2022

Seit der Anzeige und Suspendierung der Lehrerin kam es zu Protesten in Santa Cruz de la Sierra, die sich für Peredowird einsetzten. In sozialen Medien machten sich in den vergangenen Tagen viele Menschen für die Biologie-Lehrerin stark, womit sie ihre Suspendierung verhindern wollen.

Auch ehemalige Schüler sowie Elternräte gehören zu den Unterstützern Peredowirds, die seit 20 Jahren unterrichtet.