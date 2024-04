Thüringen braucht Lehrer - vor allem Regelschullehrer. Im Wintersemester geht ein neues duales Studium an den Start, mit dem der Freistaat junge Lehrer an sich binden will.

Ein Schüler meldet sich per Handzeichen in einem Klassenraum.

Erfurt - Im Kampf gegen den Lehrermangel startet Thüringen ein duales Studium für Regelschullehrer - nun können sich Interessenten ab Mai dafür bewerben. 50 Studienplätze sind zu vergeben, teilte das Thüringer Bildungsministerium mit. Los geht es dann zum Wintersemester 2024/2025. Alle anderen Lehramtsstudiengänge sollen erhalten bleiben. Das neue duale Studium ist an der Uni Erfurt angesiedelt.

Das Konzept sieht vor, dass die Studierenden vom Land einen Vertrag und eine monatliche Vergütung erhalten. Im Bachelor-Teil des Studiums sollen sie monatlich 1400 Euro und im Master 1650 Euro bekommen. Damit binden sie sich aber auch für die Zeit des Studiums und weitere fünf Jahre - inklusive des Vorbereitungsdienstes.

Das Modell sieht auch einen stärkeren Praxisbezug vor. Die Studierenden sollen parallel zu Uni-Seminaren und Vorlesungen auch an Regelschulen ausgebildet werden. Von den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Wirtschaftslehre/Technik müssen sie zwei auswählen, die sie an der Uni studieren. Los geht es komplett an der Uni, ab dem dritten Semester sind die Studierenden drei Tage an der Hochschule und zwei an einer Schule. Der Vorbereitungsdienst verkürzt sich nach Angaben des Bildungsministeriums auf zwölf Monate, weil schon während des Studiums praktische Erfahrung gesammelt wird.

„Das neue Studienangebot ist auf diese Weise bisher einmalig in Deutschland: Studierende können schon während des Studiums umfangreiche Praxiserfahrungen sammeln und sind damit nicht nur finanziell unabhängig, sondern erfahren gleich, wie die schulische Realität ist“, erklärte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke).

Der Vizepräsident Studienangelegenheiten an der Universität Erfurt, Gerd Mannhaupt, sagte, man sei bereit. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren große Anstrengungen unternommen, um diesen deutschlandweit ersten dualen Studiengang für das Regelschullehramt zu entwickeln.“