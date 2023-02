Limbach-Oberfrohna/Zwickau - Ein leerstehendes Wohnhaus ist in Limbach-Oberfrohna (Kreis Zwickau) abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Das Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Abend. Die Anwohner wurden vor dem starken Rauch gewarnt. Das Haus ist nach derzeitigen Erkenntnissen einsturzgefährdet. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.