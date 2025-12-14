In der Uckermark ist ein leerstehendes Gebäude in Brand geraten und eingestürzt. Anwohner werden aufgefordert, die Einsatzstelle zu meiden und Fenster geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Laut Warnmeldung haben sich durch den Gebäudebrand Brandgase gebildet. (Symbolbild)

Schwedt/Oder - Ein leerstehendes Gebäude in Schwedt/Oder (Landkreis Uckermark) ist in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, steht das Gebäude allein, wodurch keine unmittelbare Gefahr bestehe. Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Norden von Schwedt/Oder in Langer Grund im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist das Gebäude durch den Brand zusammengebrochen.

Laut Warnmeldung haben sich durch den Gebäudebrand Brandgase gebildet. Anwohner werden dazu aufgefordert, die Einsatzstelle zu meiden und Zufahrtswege für nachrückende Einsatzkräfte freizuhalten. Fenster seien geschlossen zu halten.