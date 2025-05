In einer ehemaligen Schule in Bergen bricht nachts ein Großbrand aus. Zahlreiche Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Bergen - Ein Feuer in einer ehemaligen Schule im Landkreis Celle hat einen Schaden von schätzungsweise rund 200.000 Euro verursacht. Das leerstehende Gebäude sei in der Nacht aus zunächst unklarer Ursache vollständig in Brand geraten, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Löscharbeiten dürften mindestens bis zum Morgen andauern. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die britische Schule in Bergen steht bereits seit zehn Jahren leer. Sie wurde 2015 wegen des Abzugs der britischen Soldaten und ihrer Familien geschlossen. 2020 hatte die Stadt die Schule gekauft und sich verpflichtet, sie bis Ende dieses Jahres auf eigene Kosten abzureißen und auf dem Gelände eine öffentliche Grünanlage mit einem Spiel- sowie Bolzplatz zu errichten.