Leeres Haus brennt in Arnstadt aus – 250.000 Euro Schaden

Arnstadt - Ein großes, leerstehendes Haus hat in Arnstadt gebrannt. Das Feuer im Ilm-Kreis zerstörte das komplette Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf 250.000 Euro. Menschen wurden demnach nicht verletzt.

Das Feuer brach laut Polizei am Sonntagnachmittag aus. Anwohnerinnen und Anwohnern wurde per Warnmeldung geraten, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Feuerwehrleute löschten das Gebäude. Anschließend kontrollierte eine Brandwache das ausgebrannte Haus, wie es hieß. Was die Feuer auslöste, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.