In Halle wurde eine leblose Frau aus einem See gezogen und reanimiert. (Symbolbild)

Halle - Eine leblose Frau ist aus einem See im Westen von Halle geborgen und erfolgreich reanimiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 83-Jährige am Donnerstagabend im Bruchsee entdeckt. Einsatzkräfte zogen die Frau ans Ufer, wo umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Seniorin kam anschließend in ein Krankenhaus und befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Vorfalls.