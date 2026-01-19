Sachsen-Anhalts Umweltminister fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Für Menschen mit wenig Geld wird die tägliche Ernährung zur Herausforderung.

Magdeburg (dpa/sa)- Umweltminister Armin Willingmann spricht sich für eine Senkung oder gar Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aus. Wie der SPD-Politiker mitteilte, müsse die rasante Teuerung der Lebensmittel abgebremst werden. Die hohen Preise seien für einige Menschen kaum noch zu stemmen.

„Ich halte eine Senkung der Mehrwertsteuer bis hin zum Verzicht für sinnvoll“, erklärt der Minister im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Preissteigerungen zwischen 30 und 40 Prozent bei Molkereiprodukten, Eiern, Brot und Brötchen seien insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen eine große Belastung. „Hier sehe ich die Bundesregierung in der Pflicht gegenzusteuern“, erklärt der Minister.

Lebensmittel rund 35 Prozent teurer

Die Grüne Woche ist die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Wie das Ministerium in Magdeburg unter Berufung auf das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mitteilte, sind im Zeitraum zwischen 2021 und 2025 Lebensmittel im Schnitt rund 35 Prozent teurer geworden.

Zwischen 2021 und 2025 haben sich vor allem Molkereiprodukte und Eier verteuert: Sie wurden im Schnitt rund 44 Prozent teurer. Im gleichen Zeitraum lag die Inflationsrate lediglich bei rund 20 Prozent.