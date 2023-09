Bremen - Ein 26 Jahre alter Mann ist wegen Mordes am Landgericht Bremen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dem Urteil von Freitag zufolge tötete der Mann im Oktober 2022 einen anderen wehrlosen Mann in Bremen in der Nähe der Kleinen Weser mit einem Messer. Er beabsichtigte demnach, die Freundin des Opfers für sich zu gewinnen.

Bei dem Angriff half ihm ein 42-Jähriger, der wegen gefährlicher Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren bestraft wurde. Die beiden Verurteilten haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Prozess hatte im April begonnen.