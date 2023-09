Bremen - Regelmäßig schallt es Liedzeilen wie „unser ganzes Leben sind wir für dich da“ oder „ein Leben lang für immer mit dir“ durch das Bremer Fußballstadion. Diese Treueschwüre von Tausenden Fans gelten dann dem Bundesligateam von Werder Bremen. Jetzt kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, eine Verbindung für das Leben an genau diesem Ort einzugehen: „Ab September öffnet auch das wohninvest Weserstadion heiratswilligen Paaren Tür und Tor“, kündigte der Bremer Innensenat am Donnerstag an.

„Die Loge 80 wird zum Schauplatz einer ganz besonderen grün-weißen Hochzeit, wenn heute das erste Brautpaar sein feierliches Jawort gibt“, wird Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) in der Mitteilung zitiert. „Ein Bremer Paar nutzte am Donnerstag diese Gelegenheit zur außergewöhnlichen Trauung“, sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer des Bremer Weserstadions, der Deutschen Presse-Agentur. Beide seien „natürlich große Werder-Fans“.

Als Standesbeamter stand dem Paar nach Mäurers Worten ein Profi zur Seite: Der Leiter des Standesamtes Bremen-Nord Klaus Schött, auch er ein begeisterter Werder-Fan. Und im kommenden Jahr soll es weitergehen mit den emotionalen Festen im Bremer Stadion: „An zwei Tagen planen wir insgesamt sechs Termine“, sagte Otto.