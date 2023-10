In Sachsen-Anhalt ist das Leben günstiger als im bundesweiten Schnitt. Das liegt laut einer Studie aber vor allem an den Wohnkosten. Sonst sind die Kostenunterschiede nur sehr gering.

Magdeburg - Die Lebenshaltungskosten in Sachsen-Anhalt liegen zum Teil deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Vor allem die Wohnkosten machen nach einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) große Unterschiede aus. So liegt der Preisindex in den beiden teuersten Städten Halle und Magdeburg jeweils 5,4 bzw. 5,9 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. In der günstigsten untersuchten Region, dem Salzlandkreis, sind es demnach 9,3 Prozent. Der Salzlandkreis zählt auch deutschlandweit zu einer der Regionen mit dem niedrigsten Preisindex. In Deutschlands teuerster Stadt München liegt der Wert 25 Prozent über dem Durchschnitt.

Allerdings weisen die Forscher darauf hin, dass die großen Unterschiede vor allem durch die Wohnkosten erklärbar seien. Diese hätten einerseits einen großen Anteil an den Ausgaben der Menschen, andererseits seien hier die Unterschiede regional auch sehr groß. Allein beim Wohnen liegen die Preise in Sachsen-Anhalt laut der Studie um etwa 18 bis 28 Prozent unter dem Bundesschnitt. In vielen anderen Bereichen der Lebenshaltungskosten gebe es keine oder nur geringe regionale Unterschiede, wie Christoph Schröder vom IW erklärt. Die Bestellung im Internet, Lebensmittel vom Discounter, Kleidung bei Modeketten oder die Eigenmarken der Supermärkte nannte er als Beispiele. Rechnet man die Wohnkosten heraus, liegen die Unterschiede in Sachsen-Anhalt bei gerade einmal 0,6 bis 1,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt in Deutschland.

Allerdings liegen auch die Einkommen im Osten unter dem bundesweiten Schnitt. Während der mittlere Verdienst deutschlandweit laut Arbeitsagentur bei 3636 Euro liege, seien es in Sachsen-Anhalt 2993 Euro. Damit belegt Sachsen-Anhalt bundesweit den drittletzten Platz.