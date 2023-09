Leipzig - Das Energieunternehmen Leag hat in Böhlen bei Leipzig eine Photovoltaik-Anlage fertiggestellt. Der 17-Megawatt-Solarpark nahe des Kraftwerks Lippendorf wurde zusammen mit dem Unternehmen „EP New Energies GmbH“ (EPNE) entwickelt und umgesetzt, wie die Leag am Mittwoch mitteilte. „Wir freuen uns, dass das Areal der ehemaligen IAA Böhlen eine besonders nachhaltige Nutzung erfährt“, sagte Leag-Vorstandsvorsitzender Thorsten Kramer.

Die Inbetriebnahme des Solarparks sei ein weiterer Beitrag zur Erweiterung des Grünstromangebots in Mitteldeutschland. „Das ist die Grundlage für eine forcierte Entwicklung der Region im Bereich der grünen Wasserstoffwirtschaft“, erklärte Kramer. Der weitere Ausbau der Grünstromerzeugung sowie von Wasserstoff- und Speichertechnologien sei eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen sowie für Wirtschaftswachstum und die Ansiedlung neuer Industriearbeitsplätze.

Für den neuen Photovoltaik-Park wurden der Leag zufolge 30.000 Module installiert. Rein rechnerisch könnte er rund 6000 Haushalte mit Grünstrom versorgen. Bei der 14 Hektar großen Fläche handelt es sich um das Gelände einer ehemaligen industriellen Absetzanlage für Kraftwerksasche, die direkt auf dem Areal eines ehemaligen Tagebaus liegt.