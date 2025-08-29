Der Mauerpark ist eher bekannt als Ort für Karaoke, Partys und Flohmarkt. Bei der Batnight können Besucher jetzt in die Welt der Fledermäuse eintauchen.

In Berlin finden sich Fledermäuse an verschiedenen Orten, auch an der Zitadelle Spandau.

Berlin - Sie sind lautlose Jäger und fliegen mit beeindruckender Präzision: Fledermäuse. Wer die Tiere live erleben möchte, hat im Mauerpark die Gelegenheit dazu. Der Nabu Berlin lädt anlässlich der internationalen „Batnight“ (Fledermausnacht) am 30./31. August ab 20 Uhr zu einer nächtlichen Führung ein.

„Fledermäuse sind ein wichtiger Teil unserer Stadtnatur, aber viele Menschen kennen sie kaum“, sagt Helen Friedlein, Fachreferentin im NABU-Projekt Artenschutz am Gebäude. Ziel der Veranstaltung sei es, Begeisterung für die oft unterschätzten Tiere zu wecken und auf ihren Schutz aufmerksam zu machen.

Mit Ultraschall können Rufe hörbar gemacht werden

Mit Hilfe von Ultraschalldetektoren sollen die Ortungsrufe der Tiere hörbar gemacht werden. Mit etwas Glück lassen sich die Fledermäuse bei der Jagd nach Insekten beobachten. Zusätzlich will der Nabu über Gefahren wie Lichtverschmutzung und Lebensraumverlust informieren. Der genaue Treffpunkt wird nach der Anmeldung per E-Mail bekanntgegeben.

Mit der Batnight wird seit über 25 Jahren auf Fledermäuse aufmerksam gemacht. Sie findet laut Nabu traditionell am letzten vollständigen Augustwochenende in weltweit 38 Ländern statt. In Deutschland organisiert der Nabu die Batnight. In Berlin und Brandenburg finden zahlreiche Veranstaltungen statt.