Hoyerswerda - Schülerinnen und Schüler der Medizinischen Berufsfachschule im Landkreis Bautzen sollen knapp drei Wochen lang die Leitung einer Station am Lausitzer Seenland Klinikum übernehmen. Vom 18. März bis zum 5. April seien insgesamt 29 Schüler auf den Stationen Dermatologie und Chirurgie in Hoyerswerda, um sich so auf ihr praktisches Examen vorzubereiten, teilte das Lausitzer Klinikum am Montag mit. Inzwischen sei dies fester Bestandteil der Ausbildung.

Die Betreuung der chirurgischen und dermatologischen Patienten ist nach Angaben des Klinikums sehr komplex, weil durch die zwei Fachbereiche viele verschiedene Krankheitsbilder zu versorgen seien. Die Schüler sollen in ihren Diensten durch erfahrene Pflegekräfte, Ärzte und Therapeuten der Stationen unterstützt werden. Zusätzlich stehen ihnen auch die Lehrer und Praxisanleiter zur Seite. Während des Projekts haben die Schüler die Chance, die ganzheitliche Versorgung der Patienten und die Organisation der Station zu übernehmen.