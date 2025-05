Heinersbrück - In Tracht und mit vielen Blumen lässt das Dorf Heinersbrück in der Lausitz einen sorbischen Brauch wieder aufleben. Bewohner und Besucher feierten am Nachmittag das 50-jährige Jubiläum des traditionellen Hochzeitszuges - eine festliche Prozession durch den Ort im Spree-Neiße-Kreis.

Der Zug wird von einem Hochzeitsbitter angeführt, der in einem schwarzen Anzug mit Zylinder und Stock gekleidet ist. Bei sonnigem Wetter kamen viele Besucher in das kleine Dorf am Rande des ehemaligen Tagebaus Jänschwalde.