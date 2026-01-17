Dieser Titel fehlt noch in der Sammlung von Bobpilotin Laura Nolte. Beim Weltcup-Finale reicht es nur für Rang drei. Dennoch sichert sie sich die große Kristallkugel.

Altenberg - Laura Nolte hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup im Monobob gewonnen. Beim Weltcup-Finale in Altenberg fuhr die 27 Jahre alte Pilotin vom BSC Winterberg zwar nur auf Rang drei. Doch in der Gesamtwertung setzte sie sich mit 17 Zählern Vorsprung gegen die Australierin Bree Walker durch, die hinter der siegreichen US-Pilotin Kaillie Humphries-Armbruster Zweite wurde. Lisa Buckwitz sicherte mit Platz vier den dritten Rang im Gesamtweltcup vor Humphries-Armbruster ab.

„Es ist schade, dass es im Rennen nicht für weiter oben gereicht hat, meine Fahrten waren eigentlich ganz gut. Ich bin aber super happy, dass es für den ersten Gesamtweltcup gereicht hat im Monobob“, sagte Nolte und sah einige Verbesserungen: „Ich bin am Start deutlich besser geworden. Ich starte oben mit und bin auch fahrerisch stabiler geworden. Cortina sind vier Läufe, da ist dann vor allem Konstanz gefragt.“

Buckwitz stellt Testversion zur Seite

Die Gesamtdritte Buckwitz war mit ihren Läufen zufrieden, doch primär gab es einen anderen Fokus. „Ich habe nochmal am Gerät getestet. Das wird aber zur Seite gestellt, da ich zwei Stundenkilometer langsamer war. Das ist ein Zeichen, dass es am Gerät gelegen hat, an den Kufen konnte es nicht liegen“, meinte Buckwitz.