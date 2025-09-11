Ein 40-Tonner kommt von der Straße ab und überfährt mehrere kleinere Bäume und Sträucher. Der Fahrer kommt verletzt in eine Klinik. Die Bergung vor Ort dürfte sich ziehen.

Pattensen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 3 in der Region Hannover ist ein Lastwagenfahrer im Führerhaus eingeschlossen und verletzt worden. Der Mann wurde befreit und in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die B3 bei Pattensen wurde komplett gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit dem Lkw von der Straße abgekommen und fuhr über die Gegenspur neben die Straße. Dort überfuhr er mehrere kleine Bäume und Sträucher und kam erst nach längerer Strecke zum Stehen.

Weitere Details zum Unfallhergang und zum Gesundheitszustand des Fahrers waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ging von einer möglicherweise aufwendigen Bergung aus, weil der Lastwagen mit etwa 40 Tonnen Kies beladen gewesen sei.