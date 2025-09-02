weather regenschauer
  3. Unfälle: Lastwagen verkeilt sich im Berliner Tiergartentunnel

Ein Lastwagen bleibt im Berliner Tiergartentunnel stecken und beschädigt Technik. Die Bergung dauert an.

Von dpa 02.09.2025, 06:10
Der Tiergartentunnel in Berlin bleibt nach dem Unfall eines alkoholisierten Lkw-Fahrers stundenlang gesperrt. (Symbolbild)
Berlin - Ein Lastwagen hat sich am Montagabend im Berliner Tiergartentunnel verkeilt und diesen stundenlang blockiert. Der 57-jährige Fahrer wollte Polizeiangaben zufolge gegen 20 Uhr eine Ausfahrt im Tunnel nehmen, schaffte dies jedoch nicht vollständig und blieb quer stecken. Dabei wurde technische Einrichtung beschädigt.

Der Fahrer, der alkoholisiert war, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten und Reparaturen ist der Tunnel derzeit noch nicht wieder freigegeben.