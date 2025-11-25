Ein Lastwagenfahrer verliert aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen einen Baum. Wiederbelebungsversuche bleiben ohne Erfolg.

Varrel - Der Fahrer eines Lastzugs ist im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 63-Jährige habe in der Gemeinde Varrel aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei daraufhin gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit.

Ersthelfer hätten zunächst versucht, den Fahrer aus seiner Kabine zu befreien und ihn wiederzubeleben. Die kurz darauf eintreffenden Rettungssanitäter und ein Notarzt konnten den Angaben zufolge den Fahrer aber nicht retten. Er starb noch an der Unfallstelle.