Nach dem gestrigen Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 10 bei Ludwigsfelde flammt das Feuer in der Nacht erneut auf. Rückstaus und Reinigungsarbeiten belasten den Verkehr.

Ludwigsfelde - Nach einem Lkw-Brand am Donnerstag auf der Autobahn 10 bei Ludwigsfelde ist das Feuer in der Nacht erneut ausgebrochen. Polizeiangaben zufolge flammten gegen 3 Uhr nachts in dem mit gepresster Pappe beladenen Fahrzeug wieder Glutnester auf, die die Feuerwehr mit Schaum löschen musste. Dafür wurden zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt. Der Brand war gegen 5 Uhr gelöscht, aktuell ist jedoch weiterhin nur ein Fahrstreifen frei, da die Fahrbahn von den Löschmitteln gereinigt werden muss. Es kommt zu Rückstaus.

Bereits am Donnerstagnachmittag war der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-Ost und -West in Brand geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen ging das Feuer von einem Reifen aus. Dem 40 Jahre alten Fahrer gelang es, die Zugmaschine abzukoppeln und so vor den Flammen zu retten. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten blieb die Autobahn zunächst rund sechs Stunden voll gesperrt und wurde anschließend wieder schrittweise freigegeben. Ob die Fahrbahn durch das Feuer Schaden genommen hat, wird geprüft.