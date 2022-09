Lastwagen kippt um: Fahrer verletzt

Baddeckenstedt - Ein mit Sand beladener Lastwagen ist auf der Bundesstraße 6 bei Baddeckenstedt im Landkreis Wolfenbüttel umgekippt. Der Fahrer sei mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen - er sei aber ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Baustoff-Laster war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dann ins Schlingern geraten und auf der Gegenfahrbahn umgestürzt. „Zum Glück kam in dem Moment kein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn“, sagte ein Polizist an der Unfallstelle. Diverse Rettungskräfte, darunter auch die Feuerwehr, waren im Einsatz.