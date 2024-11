Auf einer Dorfstraße in der Börde kollidieren in der Nacht ein Auto und ein Lkw. Der Laster kommt von der Straße ab - und kippt gegen ein Wohnhaus.

Remkersleben - Ein Lkw ist in der Nacht in Remkersleben im Landkreis Börde nach einer Kollision mit einem Pkw gegen ein Wohnhaus gekippt und hat es schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-Jähriger mit seinem Auto in der Ortschaft hinter einer Kurve zu weit nach links gefahren und mit dem Sattelzug zusammengestoßen. Dieser sei beim Versuch auszuweichen von der Straße abgekommen und umgekippt. Der Autofahrer und der 63 Jahre alte Fahrer des Lkw kamen schwerverletzt ins Krankenhaus, weitere Verletzte gab es nicht, wie es hieß. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sei eingeleitet worden.