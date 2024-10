Gersten - Ein Lastwagenfahrer ist im Emsland von seinem umkippenden Fahrzeug verletzt worden. Auf einer schmalen Straße in der Gemeinde Gersten habe der Mann am Donnerstagabend wegen eines entgegenkommenden Lastwagens angehalten und geprüft, ob der Platz reiche, sagte eine Polizeisprecherin. Als er wieder in das Fahrzeug stieg, sei der Lkw umgekippt und in einen Graben heruntergerutscht. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mit dem anderen Lastwagen sei nichts passiert. Die Feuerwehr sperrte demnach den Bereich ab, die Bergungsarbeiten sollen in den Morgenstunden stattfinden.