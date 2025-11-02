weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Lasterfahrer fährt betrunken über alle Spuren der A38

Jetzt einschalten!
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand

Verkehr Lasterfahrer fährt betrunken über alle Spuren der A38

Ein 36 Jahre alter Trucker wird auf einem Rastplatz von der Polizei kontrolliert. Sein Promille-Wert? Deutlich zu hoch.

Von dpa 02.11.2025, 14:20
Mit hohem Promille-Wert ist ein Lasterfahrer auf der A38 unterwegs gewesen. (Symbolbild)
Mit hohem Promille-Wert ist ein Lasterfahrer auf der A38 unterwegs gewesen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Allstedt - Auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag betrunken Laster gefahren. Er sei mit seinem Fahrzeug bei Allstedt schlenkernd über alle Fahrspuren gerollt, teilte die Polizei mit.

Auf einem Rastplatz machten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm. Das Ergebnis: Der 36 Jahre alte Trucker hatte 2,45 Promille Atemalkohol. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt verboten.