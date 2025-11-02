Jetzt einschalten!
Verkehr Lasterfahrer fährt betrunken über alle Spuren der A38
Ein 36 Jahre alter Trucker wird auf einem Rastplatz von der Polizei kontrolliert. Sein Promille-Wert? Deutlich zu hoch.
02.11.2025, 14:20
Allstedt - Auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag betrunken Laster gefahren. Er sei mit seinem Fahrzeug bei Allstedt schlenkernd über alle Fahrspuren gerollt, teilte die Polizei mit.
Auf einem Rastplatz machten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm. Das Ergebnis: Der 36 Jahre alte Trucker hatte 2,45 Promille Atemalkohol. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt verboten.