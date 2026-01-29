Bei der Fahrt auf die A71 verliert der Fahrer eines Sattelschleppers die Kontrolle. Das hatte große Auswirkungen auf den Verkehr. Nach Abschluss der Bergung läuft der Verkehr wieder normal.

Nach einem Lkw-Unfall mit 24 Tonnen Kabelrollen ist die A71 bei Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt. (Symbolbild)

Stadtilm - Wegen eines Lastwagenunfalls ist die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Ilmenau-Ost am Morgen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war der 47-jährige Fahrer des Fahrzeugs in den frühen Morgenstunden bei der Auffahrt an der Anschlussstelle Stadtilm bei schlechten Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Sattelzug-Gespann, das mit insgesamt 24 Tonnen Kabelrollen beladen gewesen ist.

Der Laster samt Ladung kippte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Auch der Tank des Fahrzeugs wurde beschädigt, sodass „große Mengen“ an Kraftstoff ausgetreten sind, so eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Feuerwehr und Autobahnmeisterei haben demnach Bindemittel aufgetragen und die Fahrbahn gereinigt. Die Fahrbahn konnte gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 200.000 Euro.