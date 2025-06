Berlin - Hunderttausende NFL-Fans haben sich um Tickets für das Football-Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons in Berlin bemüht. Manche Interessenten hatten in der Warteschlange eine halbe Million Leute vor sich, wie auf Screenshots in den sozialen Netzwerken zu sehen war. Knapp 75.000 Menschen können sich das Regular-Season-Game am 9. November live im Olympiastadion ansehen.

Aktuelle Zahlen zum Ticket-Ansturm liegen vonseiten der NFL bislang nicht vor. Schon die Spiele in München und Frankfurt waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen. Für die Deutschland-Premiere im November 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt hätten die Organisatoren nach eigenen Angaben rund drei Millionen Tickets verkaufen können.

Die Ticketpreise für das Spektakel in Berlin starten bei rund 80 Euro und gehen hoch bis fast 400 Euro. Für Kinder gelten in zwei preisgünstigen Kategorien ermäßigte Preise.

Wenige Minuten, nachdem die ersten Tickets verkauft waren, wurden die Karten bereits auf der Zwischenhändler-Ticketplattform Viagogo zu horrenden Preisen angeboten. Bis zu 2.917 Euro wurden hier verlangt.

Deutschland der Wachstumsmarkt Nummer 1 für die NFL

Die Sportart boomt in Deutschland. Nach Angaben der Liga gibt es hierzulande rund 19 Millionen Fans, von denen 3,6 Millionen die NFL aufmerksam verfolgen. „Wir sind der Wachstumsmarkt Nummer eins für die NFL“, hatte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth im Frühjahr stolz verkündet.

Für die Football-Liga ist das Duell zwischen den Colts und den Falcons das insgesamt fünfte Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden. Seit 2022 ist Deutschland im Rahmen der International Series Austragungsort für NFL-Partien. Nach je zwei Spielen in München und Frankfurt geht es nun in die Hauptstadt.