Wie reagieren die BR Volleys auf den Ausfall von Nehemiah Mote? Trainer Joel Banks stehen drei Alternativen im Mittelblock zur Verfügung.

Berlin - Volleyball-Meister BR Volleys muss vorerst auf Mittelblocker Nehemiah Mote verzichten. Der 32-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Brustmuskel zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus, teilten die Berliner mit.

Im Training am Dienstag verletzte sich der Australier, tags darauf gab es die Diagnose. Im Mittelblock stehen Trainer Joel Banks jetzt noch Matthew Knigge, Jelle Bosma und Florian Krage-Brewitz zur Verfügung. Mote spielt seit 2021 in Berlin und ist bei Fans wie Mitspielern äußerst beliebt.