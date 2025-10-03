Impfen bis 22.00 Uhr: Am 8. Oktober öffnen viele Berliner Apotheken ihre Türen länger – für alle, die sich gegen Corona und Grippe schützen wollen. Auch Brandenburg ist mit dabei.

Die Grippeimpfung holt man sich einmal im Jahr im Herbst. (Symbolbild)

Berlin - Zahlreiche Apotheken in Berlin laden am 8. Oktober zur „Langen Nacht des Impfens“ ein. An dem Tag ist es möglich, sich auch noch zu später Stunde gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. In Berlin gibt es fast in jedem Bezirk Apotheken, die mitmachen und zum Teil bis 22.00 Uhr geöffnet sind. Interessierte sollten sich vorab in ihrer Apotheke vor Ort informieren und gegebenenfalls einen Termin vereinbaren, wie ein Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins empfiehlt.

In Brandenburg ist bislang das Gesundheitsamt Neuruppin als teilnehmende Einrichtung eingetragen. Geimpft wird dort von 17.00 bis 21.00 Uhr. Impfwillige sollen ihre Versichertenkarte und ihren Impfausweis mitbringen.

Deutschland sind mehr als 300 Einrichtungen mit dabei

Deutschlandweit nehmen laut aktuellem Stand mehr als 300 Einrichtungen teil, darunter auch Arztpraxen und Betriebsärzte. Eine Gesamtübersicht gibt es auf der offiziellen Website.

„Der Oktober ist der ideale Zeitpunkt, um sich mit einer Impfung vor Grippe und Corona zu schützen“, wird Anke Rüdiger von der Castello-Apotheke in Berlin-Lichtenberg in einer Mitteilung zitiert. Die Impfung in Apotheken biete einen niederschwelligen, flexiblen Zugang zu diesen wichtigen Schutzimpfungen.

Impfempfehlung unter anderem für Menschen ab 60

Die Aktion findet das dritte Jahr in Folge statt. Ziel ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen.

Eine Impfung wirke wie ein Schutzschild, erklärte kürzlich Johannes Nießen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. „Sie senkt das Risiko schwerer Verläufe deutlich und kann so im Ernstfall Leben retten.“