Vorweihnachtliche Stimmung im Landtag von Sachsen-Anhalt: Die Abgeordneten wurden am letzten Sitzungstag mit einem kleinen Geschenk überrascht.

Auf ihren Tischen wurden die Abgeordneten mit einem kleinen Weihnachtsgruß überrascht.

Magdeburg - Manchmal geht es im Landtag von Sachsen-Anhalt hart zur Sache - doch am letzten Sitzungstag des Jahres herrschte im Magdeburger Plenarsaal zu Beginn der Sitzung eine fröhliche Stimmung. Auf ihren Tischen wurden die Abgeordneten mit einem Weihnachtsgruß überrascht.

Die Politiker bekamen einen Kalender und eine kleine hölzerne Hängefigur in Form eines Nussknackers. Die kleine Aufmerksamkeit sei ein Dankeschön für das gemeinsame Jahr, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU).

„Der Nussknacker soll im übertragenen Sinn symbolisch den Einsatz der Parlamentarier widerspiegeln, die oftmals in herausfordernden politischen Situationen in der Zusammenarbeit im Parlament nach Lösungen für das Land sowie die Bürgerinnen und Bürger suchen müssen“, teilte die Landtagsverwaltung auf Anfrage mit.

Auch die Abgeordneten der AfD, in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft, erhielten das Geschenk des Landtagspräsidenten.