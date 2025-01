Hannover - Die Abgeordneten im niedersächsischen Landtag wollen am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) des verstorbenen SPD-Abgeordneten Dennis True gedenken. True war am 4. Januar im Alter von 36 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben. Alle Fraktionen hatten ihr Beileid bekundet. Für True rückt Karola Margraf aus Göttingen in den Landtag nach.

Auf der Tagesordnung des Landtags steht auf Antrag der CDU auch eine Debatte über die Sicherheit im Zusammenhang mit illegaler Migration und Rechtspopulismus. Zu den weiteren Themen gehören die Amtszeiten von Bürgermeistern, die Finanzierung von Krankenhäusern sowie die Sanierung des Schlosses Marienburg.