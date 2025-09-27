Musik, Tanz und Film statt parlamentarische Debatten: Der Landtag lädt zu seinem Jubiläum ein - und öffnet für die Bevölkerung.

Potsdam - Ostgeschichte zum Anfassen? Der brandenburgische Landtag in Potsdam feiert seinen 35. Geburtstag und öffnet heute seine Türen für die Bürger. Es gibt ein Programm mit Führungen und Zeitzeugen-Videos, aber auch Chormusik und Musicalvorführung. Die Veranstaltung für die Öffentlichkeit können von 13.00 bis 17.00 Uhr alle Interessierten ohne Anmeldung besuchen.

Mit der Wiedervereinigung trat am 26. Oktober 1990 das erste neu gewählte Landesparlament in Potsdam zusammen. Seit der Wahl im Herbst 2024 tagt der inzwischen 8. Landtag – mit 88 Abgeordneten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit zu mehr gegenseitigem Respekt auf.