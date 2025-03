Bauen in Niedersachsen soll einfacher werden – doch wie? CDU, SPD und Grüne sind sich bisher uneinig.

Der Landtag in Niedersachsen kommt zu seiner 63. Sitzung zusammen.

Hannover - Das Bauen in Niedersachsen soll nach der Reform der Bauordnung im vergangenen Jahr noch einfacher werden. Darüber diskutiert am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) der Landtag. Nachdem die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen ihre Pläne dazu bereits am Mittwoch einbracht haben, legt nun die CDU eigene Vorschläge vor.

Im vergangenen Jahr hatten Rot-Grün und die CDU die Baureform gemeinsam beschlossen. Darauf könnte es auch diesmal hinauslaufen, wenn sich beide Seiten im weiteren Verfahren annähern. Kritisch sieht die CDU insbesondere die zu diesem Jahr eingeführte und von den Grünen unterstütze Solarpflicht für neue Gebäude und Dachsanierungen.

Auf der Tagesordnung des Landtags steht außerdem unter anderem eine Debatte über die Kulturförderung. SPD, Grüne und CDU bringen zudem eine Resolution zum evangelischen Kirchentag ein, um die Bedeutung der Kirchen für die Demokratie in Niedersachsen zu unterstreichen. Der Kirchentag findet vom 30. April bis zum 4. Mai in Hannover statt.