Magdeburg - Die Abgeordneten des Landtags von Sachsen-Anhalt debattieren am Mittwoch über mögliche Konsequenzen nach den Angriffen auf Politiker und Mandatsträger in den vergangenen Wochen. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diejenigen zu schützen, die sich für das Allgemeinwohl engagierten, heißt es im Antrag der CDU-Landtagsfraktion. Eine weitere aktuelle Debatte gibt es zum Bevölkerungsschutz. Nach den Hochwasserschäden im Süden Deutschlands drängt die SPD-Landtagsfraktion auf eine bessere Vorbereitung mit Blick auf Extremwetterereignisse. Außerdem will die schwarz-rot-gelbe Koalition am Mittwoch mit einer Gesetzesänderung das Aufstellen von Windrädern in Wäldern ermöglichen.