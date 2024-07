Gerade in ländlichen Gebieten sind Schülerinnen und Schüler auf den Bus angewiesen. Die Übernahme der Kosten führt oftmals zu Diskussionen. Immer mehr Landkreise steigen daher um.

Halberstadt - Der Landkreis Harz führt als weiterer Kreis in Sachsen-Anhalt das Deutschlandticket im Schülerverkehr ein. Ab August ersetze das Deutschlandticket den bisherigen Schülerfahrausweis, teilte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) mit. Rund 6.500 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10 würden davon profitieren. Ein großer Vorteil sei die ganzjährige Nutzung auch in den Ferien, so der Landrat. Auch Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Berufsschulen könnten das Deutschlandticket nutzen.

Bereits im vergangenen Schuljahr hatten auch andere Landkreise schon die bisherigen Schülerausweise durch das Deutschlandticket ersetzt oder boten die Möglichkeit an, bei tatsächlich niedrigeren Kosten eine Zuzahlung zum Deutschlandticket zu bezahlen. Dies galt unter anderem im Salzlandkreis, dem Jerichower Land, dem Landkreis Börde, Saalekreis oder dem Burgenlandkreis.