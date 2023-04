Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Halberstadt - Der Landkreis Harz hat die angekündigte Stationierung von zwei Löschflugzeugen auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg begrüßt. „In Zeiten von Klimawandel, extremer Trockenheit und hoher Brandgefahr in den Wäldern ist jede Unterstützung willkommen“, sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Mittwoch. „Wir erwarten nach den Erfahrungen aus 2022 im Harz ein turbulentes Waldbrandjahr.“

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass die zwei vom Land Niedersachsen angemieteten Löschflugzeuge in Braunschweig stationiert werden sollen. Im vergangenen September hatte ein Brand am Brocken die Feuerwehr tagelang in Atem gehalten. Bis zu acht Löschhubschrauber und mehrere Löschflugzeuge aus Italien kämpften zwischenzeitlich gegen die Flammen. Der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hatte daraufhin als erster Landkreis in Deutschland entschieden, ein eigenes Löschflugzeug zu chartern.