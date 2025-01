Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt - der Wahlkampf ist entsprechend kurz. Welche Rolle werden soziale Netzwerke dabei spielen?

Landeswahlleiter warnt vor Fake News in sozialen Netzwerken

Der niedersächsische Landeswahlleiter sorgt sich um Fake News, die das Vertrauen in die Wahl zum Bundestag erschüttern könnten. (Symbolbild)

Hannover - Vor der Bundestagswahl am 23. Februar warnt Niedersachsens Wahlleiter Markus Steinmetz vor Online-Falschmeldungen. Ihm bereite die Zunahme von Fake News Sorge, sagte Steinmetz der „Nordwest-Zeitung“ (Montagsausgabe). Es gebe auch Anstrengungen, Zweifel an einer ordnungsgemäßen Wahl zu säen und das Vertrauen der Bürger in demokratische Abläufe zu untergraben.

„Das kann irgendwann dazu führen, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, das Wahlergebnis anzuerkennen“, sagte er. „Es gibt - um das ganz deutlich zu sagen - überhaupt keine ernstzunehmenden Gründe, die Integrität des Wahlprozesses und damit die Ordnungsgemäßheit der Wahlen infrage zu stellen.“ Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aufzupassen und alle Wahlberechtigten zu sensibilisieren.