Die Landestalsperrenverwaltung investiert weiter in den Hochwasserschutz. Für die Zukunft wird der Klimawandel zur Herausforderung.

Dresden - Die Landestalsperrenverwaltung hat 2025 rund 120 Millionen Euro in den Hochwasserschutz und andere Anlagen investiert. Geschäftsführer Eckehard Bielitz sieht für die Zukunft eine wichtige Aufgabe darin, die Talsperren an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Auch 2025 sei wieder ein sehr trockenes Jahr gewesen. Auf diese Entwicklung müsse mit einer Anpassungsstrategie reagiert werden.

Im zu Ende gehenden Jahr sei in den Einzugsgebieten der Talsperren nur rund 80 Prozent der langjährigen Niederschlagsmenge gefallen. Die daraus folgenden Zuflüsse zu den Stauanlagen seien mit 52 Prozent weit unterdurchschnittlich ausgefallen. Darauf müsse reagiert werden, etwa durch technische Veränderungen an den Talsperren, aber auch indem zusätzliche Wasservorkommen erschlossen werden.

„Es wird immer stärker darauf ankommen, dass sich die Talsperren über den Winter wieder bis zum Stauziel auffüllen. Darauf konzentrieren sich unsere Maßnahmen“, erklärte Bielitz.