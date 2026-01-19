Mit 300.000 Euro soll die Landestelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt niedrigschwellige Hilfe stärken. Was das für Betroffene und die Suchthilfe im Land bedeutet.

Magdeburg - Die Landestelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt erhält in diesem Jahr eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro. Da Suchterkrankungen häufig mit Scham behaftet seien, brauche es niedrigschwellige Angebote, die überall im Land gut zugänglich sind, teilte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) mit.

Seit dem 1. Januar 2026 liegt die Trägerschaft der Landesstelle beim DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt. Im Mittelpunkt stehe die überverbandliche Zusammenarbeit, sagte Geschäftsführerin Katja Fischer. „Wir wollen Akteure aus unterschiedlichen Bereichen vernetzen, Strukturen weiterentwickeln und gemeinsam nachhaltige Lösungen für die Suchthilfe in Sachsen-Anhalt gestalten.“